У Римі відбулася церемонія поховання Сініші Міхайловіча, який помер після тривалої боротьби з лейкемією.

Екс-футболіста і тренера не стало 16 грудня у віці 53 роки. З 2019-го Сініша Міхайловіч боровся з лейкемією, але хвороба перемогла.

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Напередодні у Римі віддали останню шану знаменитому футболісту. Попрощатися з Сінішею прийшли кілька тисяч людей, серед яких – вся команда Лаціо, а також низка легенд – Роберто Манчіні, Деян Станковіч (вони несли труну з тілом Міхайловіча), Франческо Тотті, Даніеле Де Россі тощо.

Сінаша Міхайловіч розпочав футбольну кар'єру у югославському клубі Борово у 1986 році. Виступав за Войводину та Црвену Звезду, а в 1992 році перебрався в Італію, де пограв за Рому, Сампдорію, Лаціо та Інтер. Виступав за збірні Югославії та Сербії.

Тренерську кар'єру розпочав асистентом в Інтері, після чого самостійно працював з Болоньєю, Катанією, Фіорентиною, збірною Сербії, Сампдорією, Міланом, Торіно та лісабонським Спортінгом. Останнім його клубом була Болонья, звідки він був звільнений у вересні 2022-го.

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