Экс-футболиста и тренера не стало 16 декабря в возрасте 53 лет. С 2019-го Синиша Михайлович боролся с лейкемией, но болезнь победила.

Умер легендарный футболист и тренер Синиша Михайлович – он не смог побороть страшный недуг

Накануне в Риме отдали дань уважения знаменитому футболисту. Попрощаться с Синишей пришли несколько тысяч человек, среди которых – вся команда Лацио, а также ряд легенд – Роберто Манчини, Деян Станкович (они несли гроб с телом Михайловича), Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и т.д.

Синаша Михайлович начал футбольную карьеру в югославском клубе Борово в 1986 году. Выступал за Войводину и Црвену Звезду, а в 1992 году перебрался в Италию, где поиграл за Рому, Сампдорию, Лацио и Интер. Выступал за сборные Югославии и Сербии.

Тренерскую карьеру начал ассистентом в Интере, после чего самостоятельно работал с Болоньей, Катанией, Фиорентиной, сборной Сербии, Сампдорией, Миланом, Торино и лиссабонским Спортингом. Последним его клубом была Болонья, откуда он был уволен в сентябре 2022-го.

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