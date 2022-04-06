Журналіст і коментатор Віктор Вацко повідомив про готовність свого сина допомогти постраждалим у війні з Росією.

"Аукціон. Мій син Максим, побачивши фото із наслідками звірств рашистів у Бучі, Ірпені, Маріуполі, вирішив долучитися до допомоги Україні і українцям.

Він виставляє на благодійний аукціон найдорожчу для нього річ – футболку його кумира Роберта Лєвандовскі з матчу кваліфікації ЧС-2022 Андорра – Польща. З автографом Роберта. Капітан збірної Польщі своєю позицією, своїми вчинками у боротьбі із рашистами і в підтримку України здобув ще більше поваги серед українців усього світу!

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Цю футболку Макс отримав у подарунок на свій день народження від друзів, у яких ми ще раз хочемо попросити вибачення і розуміння цього рішення. Це дуже цінний подарунок, який в інший час прикрашав би в рамці стіну кімнати мого сина і не був би проданий ніколи ні за які гроші. Це єдина футболка, яку Макс повіз із собою з Києва, усвідомлюючи, що під час воєнних дій якась москальська сволота могла залізти до нас в будинок і пограбувати.

Тому, друзі, ми поставимо стартову ціну 20 тисяч грн. ️️Крок – 1000 грн. ️Тривалість аукціону – до 23:00 7-го квітня. Зібрані гроші підуть у благодійний фонд "Рух у майбутнє". Слава Україні!" – написав Віктор Вацко в Instagram.

Зауважимо, на момент виходу новини за футболку капітана збірної Польщі пропонували вже 50 тисяч гривень.

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