Журналист и комментатор Виктор Вацко сообщил о готовности своего сына помочь пострадавшим в войне с Россией.

"Аукцион. Мой сын Максим, увидев фото с последствиями зверств рашистов в Буче, Ирпене, Мариуполе, решил приобщиться к помощи Украине и украинцам.

Он выставляет на благотворительный аукцион самую дорогую для него вещь – футболку его кумира Роберта Левандовски с матча квалификации ЧМ-2022 Андорра – Польша. С автографом Роберта. Капитан сборной Польши своей позицией, своими поступками в борьбе с рашистами и в поддержку Украины получил еще большее уважение среди украинцев всего мира!

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Эту футболку Макс получил в подарок на свой день рождения от друзей, у которых мы еще раз хотим попросить прощения и понимания этого решения. Это очень ценный подарок, который в другое время украшал бы в рамке стену комнаты моего сына и не был бы продан никогда ни за какие деньги. Это единственная футболка, которую Макс увез с собой из Киева, осознавая, что во время военных действий какая-то москальская сволочь могла залезть к нам в дом и ограбить.

Поэтому, друзья, мы поставим стартовую цену в 20 тысяч грн. ️️Шаг – 1000 грн. Продолжительность аукциона – до 23:00 7-го апреля. Собранные деньги пойдут в благотворительный фонд "Рух у майбутнє". Слава Украине!" – написал Виктор Вацко в Instagram.

На момент выхода новости за футболку капитана сборной Польши предлагали уже 50 тысяч гривен.

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