Юні кияни в рамках півфіналу Vinnytsya Cup зустрічалися з Металом U-16. Син Григорія Суркіса 27 лютого відзначав 15-річчя і вийшов у основі команди Олексія Дроценка та Павла Чередніченка.

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Харків'яни відкрили рахунок на 21 хвилині. В'ячеслав Суркіс невпевнено зіграв на виході, після чого розпочалась метушня з точним завершенням від суперника. Динамо відігралося зусиллями Матвія Пономаренка, який з'явився на заміну. Спочатку він поцілив у стійку, а потім скористався зручною скидкою від Пашка. Доля путівки до фіналу вирішилася у серії пенальті, і тут Суркіс постав у всій красі. Обидві команди виконували перші три спроби безпомилково, проте голкіпер Динамо U-15 впорався з двома останніми ударами гравців Метала – перемога "біло-синіх" 4:3 по пенальті.

У фіналі кияни зустрінуться з УФК-Карпати, які паралельно вибили Шахтар. Матч почнеться сьогодні (28 лютого) о 14:20.

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