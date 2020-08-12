Син Рівалдо офіційно перейшов у Краковію – бразильця сватали в Динамо

Краковія оголосила про перехід нападника Віторула, який вже підписав контракт з польським клубом.

У новій команді син знаменитого Рівалдо виступатиме під номером 7. Контракт розрахований на 3 роки з опцією продовження ще на сезон, інформує офіційний сайт польського клубу.

Таким чином, Рівалдінью став одноклубником українського захисника Олексія Дитятьєва. Нагадаємо, одним із претендентів на бразильського форварда називали і київське Динамо.

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Сума трансферу не розголошується. До слова, у сезоні 2019/20 Рівалдінью забив 11 голів у 25 матчах всіх турнірів.

Зауважимо, син володаря "Золотого м'яча-1999" та переможця ЧС-2002 розпочав професіональну кар'єру футболіста у 2014 році у бразильській команді Можі-Мірін. Згодом виступав за португальську Боавішту, бразильські Інтернасьонал і Пайсанду, бухарестське Динамо та болгарський Левскі.

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