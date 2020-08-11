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Син Рівалдо потрапив у сферу інтересів Динамо, – ЗМІ

10:55 - Читать на русском
Син Рівалдо потрапив у сферу інтересів Динамо, – ЗМІ
Рівалдінью (ліворуч) / Prosport.ro

Син легендарного форварда збірної Бразилії може продовжити кар'єру в Україні.

Нападник румунського клубу Віторул Рівалдінью потрапив у сферу інтересів київського Динамо, повідомляє видання Prosport.ro.

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25-річний форвард перебуває у розширеному трансферному списку киян. Зазначається, що у послугах бразильця особисто зацікавлений головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, який неодноразово відвідував матчі Віторула і на власні очі бачив футболіста у справі.

Однак, киянам, у разі спроби підписати Рівалдінью, доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку Краковії та Легії, які також зацікавлені у підписанні бразильця.

Окрім польських клубів предментний інтерес до футболіста проявляють також клуби з ОАЕ, однак ближче за інших до його підписання перебуває саме Краковія, яка вже отримала дозвіл провести переговори щодо контракту з футболістом. Істотно полегшує для поляків ситуацію і наявність у Рівалдінью іспанського паспорта – він не буде вважатися легіонером.

Нагадаємо, бразилець розпочав професіональну кар'єру футболіста у 2014 році у бразильській команді Можі-Мірін. Згодом виступав за португальську Боавішту, бразильські Інтернасьонал і Пайсанду, бухарестське Динамо і Левскі, а у 2019 році перейшов у Віторул. У минулому сезоні провів за свою команду у чемпіонаті Румунії 16 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 4 гольові передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1,1 млн євро.

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Теги
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