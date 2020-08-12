Сын Ривалдо официально перешел в Краковию – бразильца сватали в Динамо

Краковия объявила о переходе нападающего Виторула, который уже подписал контракт с польским клубом.

В новой команде сын знаменитого Ривалдо будет выступать под номером 7. Контракт рассчитан на 3 года с опцией продления еще на сезон, информирует официальный сайт польского клуба.

Таким образом, Ривалдиньо стал одноклубником украинского защитника Алексея Дитятьева. Напомним, одним из претендентов на бразильского форварда называли и киевское Динамо.

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Сумма трансфера не разглашается. К слову, в сезоне 2019/20 Ривалдиньо забил 11 голов в 25 матчах всех турниров.

Заметим, сын обладателя "Золотого мяча-1999" и победителя ЧМ-2002 начал профессиональную карьеру футболиста в 2014 году в бразильской команде Можи-Мирин. Впоследствии выступал за португальский Боавишту, бразильские Интернасьонал и Пайсанду, бухарестское Динамо и болгарский Левски.

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