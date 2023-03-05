"Коли чекати на мій дебют за Шахтар? Моя робота – працювати на тренуваннях. А тренерський штаб буде вирішувати. Дуже приємно, що такий клуб, як Шахтар, звернув на мене увагу. Тому зараз я дуже радий бути тут. Трансфер пройшов добре. Ці чутки ходили протягом 1,5 року, і нарешті ми закрили це питання.

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Чи були у мене варіанти з Європи? Один клуб цікавився, але ні до чого серйозного не дійшло. Була дуже гарна пропозиція від Шахтаря. Я навіть не дуже думав, погодився.

Наскільки сильно змінились вимоги? Коли приходиш у нову команду, є різні тренери, в яких своя методика тренувань. Треба просто звикнути. А так я цілком задоволений. Завжди треба ставати кращим, працювати над собою. Тому треба підтягувати всі компоненти.

Дуже важко було прощатися з Ворсклою, адже все життя в одній команді, всіх вже знаєш. У перші дні я навіть не вірив, що пішов. Було враження, що поїхав у збірну України, бо половину хлопців у Шахтарі вже знав. Але з часом розумієш, що ти зробив крок вперед. Щоб зростати – треба виходити з зони комфорту. Будемо рухатись тільки вперед.

Якщо чесно, то в такій ситуації дуже тяжко, коли дитина у тебе народилась 23 лютого, а 24-го вночі все почалось. Був маленький хаос. Дякую нашим Збройним силам, волонтерам, медикам і всім, хто допомагає у цій війні, за те, що зараз ми можемо просто жити, а не кудись тікати. Дякую їм, що захистили нашу країну.

Мій брат в ЗСУ. Спілкуємось, коли є зв'язок. А так – тяжко. На війні легко не буває. Дуже переживаю за нього, але він сам зробив свій вибір, сам пішов. У такій ситуації більше шкода батьків. Мама дуже тяжко це переносить. Кожен день молиться, дуже сильно переживає за нього", – розповів Різник у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Дмитро підписав контракт з Шахтерам терміном на 5 років і став найкоштовнішим трансфером Ворскли в історії клубу (полтавці заробили за свого вихованця 3 млн євро плюс бонуси).

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