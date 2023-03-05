"Когда ждать моего дебюта за Шахтер? Моя задача – работать на тренировках. А тренерский штаб будет решать. Очень приятно, что такой клуб, как Шахтер, обратил на меня внимание. Поэтому сейчас я очень рад быть здесь. Трансфер прошел хорошо. Эти слухи ходили на протяжении 1,5 года, и наконец-то мы закрыли этот вопрос.

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Были ли у меня варианты из Европы? Один клуб интересовался, но ни до чего серьезного не дошло. Было очень хорошее предложение от Шахтера. Я даже не очень долго думал, согласился.

Насколько сильно изменились требования? Когда приходишь в новую команду, есть разные тренеры, у которых своя методика тренировок. Надо просто привыкнуть. А так я вполне доволен. Всегда надо становиться лучше, работать над собой. Поэтому надо подтягивать все компоненты.

Очень тяжело было прощаться с Ворсклой, ведь всю жизнь в одной команде, всех уже знаешь. В первые дни я даже не верил, что ушел. Было впечатление, что поехал в сборную Украины, потому что половину ребят в Шахтере уже знал. Но со временем понимаешь, что ты сделал шаг вперед. Чтобы расти – надо выходить из зоны комфорта. Будем двигаться только вперед.

Если честно, то в такой ситуации очень тяжело, когда ребенок у тебя родился 23 февраля, а 24-го ночью все началось. Был маленький хаос. Спасибо нашим Вооруженным силам, волонтерам, медикам и всем, кто помогает в этой войне, за то, что сейчас мы можем просто жить, а не куда-то бежать. Спасибо им, что защитили нашу страну.

Мой брат в ВСУ. Общаемся, когда есть связь. А так – тяжело. На войне легко не бывает. Очень переживаю за него, но он сам сделал свой выбор, сам пошел. В такой ситуации больше жаль родителей. Мама очень тяжело это переносит. Каждый день молится, очень сильно переживает за него", – рассказал Ризнык в комментарии Tribuna.

Напомним, Дмитрий подписал контракт с Шахтерам сроком на 5 лет и стал самым дорогим трансфером Ворсклы в истории клуба (полтавчане заработали за своего воспитанника 3 млн евро плюс бонусы).

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