Син Марлоса Бернардо красиво попрощався із партнерами в дитячій футбольній академії Кудрівка, повідомляє дружина хавбека Шахтаря Ана Бонфім у своєму Instagram.

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Спочатку хлопець пробіг через коридор зі своїх одноклубників, отримавши порцію стусанів, після чого діти підписали м'яч на пам'ять для Бернардо. Таке прощання сина з дитячою командою свідчить про близький від'їзд родини Марлоса з України.

Нагадаємо, хавбек перебрався у Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні Марлос провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

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