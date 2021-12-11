Сын Марлоса Бернардо красиво попрощался с партнерами в детской футбольной академии Кудривка, сообщает супруга хавбека Шахтера Ана Бонфим в своем Instagram.

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Сначала мальчик пробежал через коридор из своих одноклубников, получив порцию пинков, после чего дети подписали мяч на память для Бернардо. Такое прощание сына с детской командой свидетельствует о близком отъезде семьи Марлоса из Украины.

Напомним, хавбек перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014 года он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне Марлос провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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