Попри зацікавленість одразу 6 клубів, Марлос вже має свого фаворита – екс-гравець збірної України хоче повернутись до рідного Атлетіко Паранаенсе, повідомляє Footboom.

Марлос має шість варіантів продовження кар'єри – зірка Шахтаря вирішив попрощатися з "гірниками"

Зазначимо, що саме тут Марлос розпочинав свою кар'єру та вболівав за цей клуб із самого дитинства. Його контракт з Шахтарем завершиться 31 грудня 2021 року, а сам гравець не бажає продовжувати угоду, тож покине "гірників" на правах вільного агента.

Нагадаємо, хавбек перебрався у Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні Марлос провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

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