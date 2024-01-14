"Ведеться відкрите розслідування. Ми, його діти, по-справжньому віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так.

Помер екс-форвард Ворскли – він очолював два українські клуби і тренував азійську збірну

Вони вбили мого батька. Не мені говорити, хто це зробив, у мене є свої думки з цього приводу, але я не можу їх озвучити.

Його кинули напризволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я буду боротися за справедливість", – цитує Дієго Армандо Марадону-молодшого Marca.

Легендарний аргентинський футболіст помер 25 листопада 2020 року. Офіційна версія смерті – серцевий напад. Утім, поліція досі розслідує причини смерті Марадони.

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