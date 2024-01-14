Син Марадони зробив гучну заяву щодо смерті Дієго: "Його вбили, у мене є свої думки, хто це зробив"
Син легендарного нападника Дієго Армандо Марадона-молодший сподівається, що розслідування смерті його батька скоро завершиться.
"Ведеться відкрите розслідування. Ми, його діти, по-справжньому віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так.
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Вони вбили мого батька. Не мені говорити, хто це зробив, у мене є свої думки з цього приводу, але я не можу їх озвучити.
Його кинули напризволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я буду боротися за справедливість", – цитує Дієго Армандо Марадону-молодшого Marca.
Легендарний аргентинський футболіст помер 25 листопада 2020 року. Офіційна версія смерті – серцевий напад. Утім, поліція досі розслідує причини смерті Марадони.