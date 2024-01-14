"Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться не так.

Умер экс-форвард Ворсклы – он возглавлял два украинских клуба и тренировал азиатскую сборную

Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли по этому поводу, но я не могу их озвучить.

Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость", – цитирует Диего Армандо Марадону-младшего Marca.

Легендарный аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года. Официальная версия смерти – сердечный приступ. Впрочем, полиция до сих пор расследует причины смерти Марадоны.

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