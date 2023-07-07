Форвард італійського Мілана Даніель Мальдіні, який в минулому сезоні грав у складі Спеції, може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

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Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, в оренді молодого форварда зацікавлений Емполі – клуб бажає підписати угоду, яка дозволить майбутнє право викупу гравця.

Контракт Мальдіні з Міланом дійсний ще рік – до літа 2024. Нагадаємо, Даніель є сином легендарного захисника "россонеррі" Паоло Мальдіні.

Минулий сезон гравець провів в оренді у Спеції, відзначившись 3 голами у 20 матчах.

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