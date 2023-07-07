Дейлі Блінд продовжить кар'єру в складі Жирони, за яку також виступає Віктор Циганков.

Захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд, який покинув Баварію, близький до переходу в іспанську Жирону на правах вільного агента.

Віцечемпіон світу розірве контракт з Тоттенхемом – футболіст бажає повернутися на батьківщину

Як повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо, сторони вже повністю погодили умови особистого контракту. У найближчі години Блінд пройде медогляд у новому клубі.

Українським вболівальникам Жирона не чужий клуб – за іспанців виступає футболіст збірної України Віктор Циганков, який перейшов до каталонців взимку минулого року.

У минулому сезоні Блінд провів на клубному рівні 24 поєдинки у всіх турнірах, у яких він віддав дві результативні передачі.

"Інтера не буде": Мудрик – аномалія, Ротань – не тактичний геній, розмова про 40 лямів відкладається