Форвард итальянского Милана Даниэль Мальдини, в прошлом сезоне игравший в составе Специи, может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

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Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в аренде молодого форварда заинтересован Эмполи – клуб желает подписать соглашение, которое позволит будущее право выкупа игрока.

Контракт Мальдини с Миланом действителен еще год – до лета 2024 года. Напомним, Даниэль является сыном легендарного защитника "россонерри" Паоло Мальдини.

Прошлый сезон игрок провел в аренде у Специи, отличившись 3 голами в 20 матчах.

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