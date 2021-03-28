У матчі Серії D, четвертого за силою дивізіону країни, з Кароннезе (1:0) син легендарного Дідьє Дрогба забив гол після розіграшу штрафного. Це був його третій матч в складі Фольгоре Каратезе.

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Ісаак Дрогба починав свій футбольний шлях у академії Челсі. Пізніше він виступав у юнацькій і другій командах Генгама, а також має французьке громадянство, оскільки народився в Парижі. До італійського клубу приєднався на початку лютого.

Додамо, що команда Дрогба-молодшого йде в середині турнірної таблиці свого дивізіону. Сьогоднішня перемога стала першою за останні чотири матчі.

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