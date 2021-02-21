Етьєн Ето'О, син екс-зірки Барселони, пофеєрив у першому для себе матчі Кубка африканських націй.

У поєдинку 3-го туру КАН молодіжна збірна Камеруну без проблем розібралась з однолітками з Мозамбіку. Головним героєм зустрічі став Етьєн Ето'о – син Самюеля Ето'о.

Ето'О постане перед судом – до легенди Барселони позивається власний син

Вже в дебюті матчу нащадок зіркового футболіста вразив глядачів шедевральним виконанням штрафного. До перерви в активі Ето'О-молодшого був дубль – він холоднокровно реалізував пенальті. У другому таймі 18-річний форвард більше не забивав, але його команда впевнено перемогла з рахунком 4:1.

Цікаво, що для Етьєна це був лише перший матч за збірну U-20. На клубному рівні він виступає за молодіжну команду іспанського Ов'єдо.

До слова, Камерун U-20 лідирує після трьох турів у групі Кубка африканських націй, перемігши також Мавританію та Уганду.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства