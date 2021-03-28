В матче Серии D, четвертого по силе дивизиона страны, с Кароннезе (1:0) сын легендарного Дидье Дрогба забил гол после розыгрыша штрафного. Это был его третий матч в составе Фольгоре Каратезе.

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Исаак Дрогба начинал свой футбольный путь в академии Челси. Позже он выступал в юношеской и второй командах Генгама, а также имеет французское гражданство, поскольку родился в Париже. В итальянский клуб перебрался в начале февраля.

Добавим, что команда Дрогба-младшего идет в середине турнирной таблицы своего дивизиона. Сегодняшняя победа стала первой за последние четыре матча.

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