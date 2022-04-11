Бруклін Бекхем і його новоспечена дружина відзначилися благородним жестом під час власного весілля.

Найстарший син Девіда Бекхема – 23-річний Бруклін – побрався з Ніколою Пельтц. 27-річна американська актриса є донькою мільярдера Нельсона Пельтца. Церемонія, яка пройшла в сімейному маєтку нареченої в США, обійшлася молодятам приблизно у 3 млн доларів, а на весіллі були присутні близько 500 гостей.

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Подружжя незадовго до події розпочало співпрацю з гуманітарною агенцією Care. Під час весілля гостей заохочували віддати гроші, приготовлені на подарунок для молодят, постраждалим від війни в Україні. Зокрема, серйозну суму для українців перерахували батьки нареченої, повідомляє Metro.

Нагадаємо, Девід Бекхем раніше вже долучився до акції на підтримку України. Колишній гравець Манчестер Юнайтед, Реала, Мілана, ПСЖ і збірної Англії навіть надав доступ до свого акаунту в Instagram, щоб висвітлювати роботу українських лікарів у складних умовах війни.

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