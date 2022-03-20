Англієць надав українській лікарці Ірині доступ до своєї сторінки в Instagram, аби та показала, як працює в одній з лікарень Харкова з немовлятами. Українка також закріпила посилання, за яким підписники Бекхема (71,4 млн осіб) зможуть відправити кошти у фонд UNICEF.

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"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка управляє перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати. У сторіс можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні", – звернувся Бекхем у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, сьогодні триває 25-й день нападу росіян на Україну, які вирішили загарбати наші землі. Втім, ЗСУ відбивають атаки негідників та зупинили їхнє просування вглиб країни.

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