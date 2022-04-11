Бруклин Бекхэм и его новоиспеченная супруга отметились благородным жестом во время своей свадьбы.

Старший сын Дэвида Бекхэма – 23-летний Бруклин – женился на Николе Пельтц. 27-летняя американская актриса является дочерью миллиардера Нельсона Пельтца. Церемония, прошедшая в семейном имении невесты в США, обошлась молодоженам примерно в 3 млн долларов, а на свадьбе присутствовало около 500 гостей.

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Супруги незадолго до события начали сотрудничество с гуманитарным агентством Care. Во время свадьбы гостей поощряли отдать деньги, приготовленные на подарок для молодоженов, пострадавших от войны в Украине. В частности, серьезную сумму для украинцев перечислили родители невесты, сообщает Metro.

Напомним, Дэвид Бекхэм ранее уже присоединился к акции в поддержку Украины. Бывший игрок Манчестер Юнайтед, Реала, Милана, ПСЖ и сборной Англии даже предоставил доступ к своему аккаунту в Instagram, чтобы освещать работу украинских врачей в сложных условиях войны.

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