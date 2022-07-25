"Тут все дуже просто. Турки просто перебили фінанасову пропозицію Шахтаря. І це правда, що сім'ї Ярослава Ракицького буде комфортніше на півдні Туреччини, ніж у середовищі виття сирен України і "дружніх" коментарів вболівальників футболу в Інтернеті.

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Нова сторінка, новий виклик у житті – так Ракицький прокоментував своє рішення. Вибір середняка турецького чемпіонату замість сезону в Лізі чемпіонів", – розповів Вацко у ефірі Вацко Live.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький розірвав контракт із Зенітом і став вільним агентом. 32-річного захисника чекали в Шахтарі, проте зрештою він підписав угоду з Адана Демірспором за схемою 1+1.

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