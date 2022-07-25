"Тут все очень просто. Турки просто перебили финансовое предложение Шахтера. И это правда, что семье Ярослава Ракицкого будет комфортнее на юге Турции, чем в среде воя сирен Украины и "дружественных" комментариев болельщиков футбола в Интернете.

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Новая страница, новый вызов в жизни – так Ракицкий прокомментировал свое решение. Выбор середняка турецкого чемпионата вместо сезона в Лиге чемпионов", – рассказал Вацко в эфире Вацко Live.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий расторг контракт с Зенитом и стал свободным агентом. 32-летнего защитника ждали в Шахтере, однако он подписал соглашение с Адана Демирспором по схеме 1+1.

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