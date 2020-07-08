Строгая семья Ред Булл – Лейпциг купил у Зальцбурга футболистов на 100 миллионов евро

17 футболистов перешли из австрийского клуба и немецкий. В обратном направлении полетела грандиозная сумма.

Хван Хи Чхан пошел по проторенному пути – лидер Зальцбурга стал игроком Лейпцига. Это уже 17 трансфер из австрийского клуба семьи Ред Булл в немецкий. Ранее та же участь постигла Наби Кейта, Дайо Упамекано, Конрада Лаймера, Петера Гулачи, Штефана Ильзанкера и не только.

Лейпциг выкупил Чхана за 9 млн евро (с учетом бонусов сумма может вырасти до 14 млн) и тем самым пробил знаковую отметку. 100 миллионов евро – именно столько немцы выплатили австрийцам за футболистов. Очевидно, какой клуб в системе РБ центральный.

Не всем это нравится. Существует конкуренция даже между клубами одного концерна. Зальцбург не слишком радостно отпускает своих исполнителей к "старшему брату" и старается избегать таких прецедентов. Однако политика руководства решает все.

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