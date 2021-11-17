Адвокати дружини Еріка Абідаля заперечують будь-яку причетність жінки та її зіркового чоловіка до резонансного побиття півзахисниці ПСЖ Хейри Хамрауї, повідомляє AS з посиланням на L’Équipe.

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Також правозахисники підкреслюють, що жоден з членів сімейства Абідаля не залучений у судовому слуханні щодо нападу.

Нагадаємо, на початку листопада Хамрауї жорстоко побили. ЗМІ зазначали, що у Хейри був роман з Еріком Абідалем, тому дружина екс-футболіста замовила напад на гравчиню ПСЖ.

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