Сім'я Абідаля відповіла на звинувачення у нападі на футболістку ПСЖ – у мережу потрапило фото побоїв
Детективна історія щодо побиття Хейри Хамрауї продовжується.
Адвокати дружини Еріка Абідаля заперечують будь-яку причетність жінки та її зіркового чоловіка до резонансного побиття півзахисниці ПСЖ Хейри Хамрауї, повідомляє AS з посиланням на L’Équipe.
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Також правозахисники підкреслюють, що жоден з членів сімейства Абідаля не залучений у судовому слуханні щодо нападу.
Нагадаємо, на початку листопада Хамрауї жорстоко побили. ЗМІ зазначали, що у Хейри був роман з Еріком Абідалем, тому дружина екс-футболіста замовила напад на гравчиню ПСЖ.
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