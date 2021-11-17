Адвокаты жены Эрика Абидаля отрицают любую причастность женщины и ее звездного мужа к резонансному избиению полузащитницы ПСЖ Хейры Хамрауи, сообщает AS со ссылкой на L'Équipe.

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Также правозащитники подчеркивают, что ни один из членов семейства Абидаля не привлечен в судебном слушании по нападению.

Напомним, в начале ноября Хамрауи жестоко избили. СМИ отмечали, что у Хейры был роман с Эриком Абидалем, поэтому жена экс-футболиста заказала нападение на полузащитницу ПСЖ.

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