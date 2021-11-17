"Футбол 24" поспілкувався із очевидцем вчорашнього конфлікту на стадіоні в Зеніці. Серйозному побоїщу між боснійцями та українцями вдалося запобігти лише силами місцевої поліції.

Перед стартом матчу Боснія і Герцеговина – Україна у секторі українських уболівальників з'явилося біло-синьо-червоне полотнище, на яке одразу агресивно відреагували кілька десятків боснійських фанатів, сприйнявши його за символіку Сербії. У 90-х між обома країнами відбулася кровопролитна війна, де втрати лише боснійської сторони склали понад 60 тисяч солдатів і цивільних осіб. Стосунки між обома державами залишаються напруженими дотепер.

Конфлікт на трибунах через триколор з гербом – довелось втручатись поліції (ВІДЕО)

"Був триколор із гербом, – підтверджує Юрій Мацула, уболівальник збірної України, який перебував на стадіоні у Зеніці. – Спочатку я й сам подумав, що то сербський, але кажуть, на ньому двоголова курка була, а не герб Сербії. Фішка в чому? Кольори обох прапорів – Сербії і Росії – однакові, просто в зворотньому порядку. Це й спровокувало конфлікт".

Непорозуміння трапилося близько 21:40, перед виходом команд на поле, тож стало головною причиною того, що трибуни гучно освистали український гімн, переконує наш співрозмовник. І відзначає професіоналізм боснійських правоохоронців, які доклали зусиль, щоб уникнути розбірок між фанатськими таборами.

"Поліція почала нас супроводжувати ще за 70-80 кілометрів до Зеніци, – розповідає Мацула. – Насправді, вони дуже боялися будь-якого двіжу, враховуючи ситуацію в країні із сербською п'ятою колоною. А ще копи просили нас утриматись від алкоголю, проте після матчу – сам Бог велів. Українська торсида святкувала перемогу".

Українські фанати перед Зеніцею заїхали у Спліт, на матч Хорватія – Росія, де здобули ворожі трофеї / Fb-сторінка Андрія Макогіна

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