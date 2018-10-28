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"Майже весь матч грали в меншості", або Таємний ключ до перемоги без Циганкова: реакція соцмереж на Ренн – Динамо

26 жовтня 12:20 5742 Читать на русском
"Майже весь матч грали в меншості", або Таємний ключ до перемоги без Циганкова: реакція соцмереж на Ренн – Динамо
Ренн – Динамо: реакція соцмереж на матч Ліги Європи 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо вперше за 20 років перемогло у Франції. Аж у третьому матчі Ліги Європи 2018/19 команді Хацкевича для перемоги вистачило двох голів.

Динамо перемогло Ренн у меншості та ділить 1-2 місця з Астаною у своїй групі ЛЄ. Команда Хацкевича заслужила багатьох добрих слів за свою сміливу гру після вилучення та ще й вперше за 7 місяців без Віктора Циганкова, яким зацікавились гранди (автор двох голів у попередніх єврокубкових матчах травмувався після Ворскли). Хоча й без традиційного останнім часом скептицизму також не обійшлось. "Футбол 24" зібрав реакцію експертів, журналістів та простих вболівальників на першу перемогу киян у цьогорічній Лізі Європи.

Ренн – Динамо: два обличчя киян, класна гра бразильців Краснікова та черговий фейл Бойка

Коментатор "2+2" Роман Бебех озвучив популярну думку: "А хто з вас вірив у таку розв‘язочку??? Оплески для Динамо".

Чому Хацкевич – київський сеу Жозе? "4 удари – 2 голи". Насправді у площину воріт динамівці влучили лише 2 рази (8 пострілів загалом), стовідсоткова реалізація.

Блогер Сергій Тищенко виділяє 6 моментів не без іронії (особливо дісталось Гармашу):

"1. Не забиваєш ти, забивають тобі. Або вони били, били, а забило Динамо. А так звична гра Динамо. Яку якось логічно пояснити просто неможливо. Удача була на стороні Динамо. Я далекий від якось ейфорії.

2. Ренн – доволі слабка команда. Переводять м'яч на фланг, а потім просто його вантажать у штрафний суперника. При тому самі мають дуже багато недоліків. Такі команди варто та потрібно обігрувати.

3. Неймовірний гол Кендзьори. Такий же неймовірний пас Гармаша. Я так розумів, що вони цю комбінацію награвали на тренуваннях днями та ночами.

4. Після матчу ніхто вже не скаже, що бразильці – ліві. Сідклей сподобався. Більше йому б впевненості у власних силах. Че віддав хороший пас на Буялського при другому голі

5. Динамо майже весь матч грало у меншості. Абсолютно випав із гри Гармаш. Потім вже було вилучення Шепелева.

6. Аякс, Ренн – в цьому весь Бойко".

"Виявляється є життя і без Циганкова! Віті – здоров‘я! З ним буде краще!!! Остання гольова атака – як книжка пише!!!" – не стримував емоцій та знаків оклику ведучий "Профутболу" Ігор Циганик.

Йому парирують скептики: "Якщо це життя, то що тоді смерть? Ця гра – це передсмертний крик якийсь, а не книжка пише".

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Журналіст і блогер Кирило Крижановський виділив плюси і мінуси цієї перемоги: "Все дуже звично і знайомо. Динамо абсолютно нічим не здивувало: знову мінімально виграли (3-й раз поспіль, 4-й раз в 5-ти останніх матчах); непоганий перший тайм; огидний другий тайм; мінімум гольових моментів в атаці; безліч індивідуальних помилок на будь-який смак; нервовий і малоефективний Гармаш; Бойко, який "везе"; відсутність лідера і системоутворювальних гравців постійно дають про себе знати.

А ось що приємно порадувало: два розкішні голи; непогана гра Сідклея; вирішальний удар в меншості на останніх хвилинах; 3 очки в таблицю.

З точки зору якості гри ця перемога не порадувала. З точки зору боротьби за вихід з групи – перемога це завжди перемога. Будемо вважати, що сьогодні Динамо пристойно пощастило.

Але прикро, що проти суперника слабкого рівня кияни не можуть грати з позиції сили. Удари: 21 – 8; удари у площину воріт: 6 – 2; кутові: 11 – 1".

Коментатор і вболівальник Динамо Дмитро Джулай відзначає солідну гру Миколенка та бразильських новачків, яких довго боялись підпускати до складу. Травма Циганкова зробила Сідкеля вінгером, і він не підвів, як і джокер-асистент Че Че.

Ведучий Євген Зінченко радий, що Динамо цього разу було командою: "Ще й тому так важлива ця перемога".

Екс-бос Говерли (клубу, який вже не існує) Олександр Шуфрич згадав, що Буяльський раніше грав в оренді в угородскій команді під керівництвом Вячеслава Грозного: "Буяльський. Говерла. Не дякуйте. Грозного гол".

У роздягальні киян після перемоги грала суперпопулярна, українська пісня, яка "відображає настрій від гри Динамо".

Розгадка від Вадима Скічка: "Після перемоги у Ренні у роздягальні Динамо грає Казка – Плакала. Символічно".

А ось і припущення, хто був діджеєм.

Коментатор Джулай також іронізує над причиною того, чому бразильці не грають частіше за Динамо.

А також нагадує, що виділяв технічного Че Че ще 2 роки тому, коли це не було модно.

"Хто думає, що після вчорашньої лажі Бойко – не воротар, не футболіст тощо, знайомтеся: Абдулай Діалло. У цьому сезоні стояв за Ренн у 5 матчах, у площину його воріт завдали 10 ударів, а сейвів тільки 3... Кумедно виходить: "сейв" тільки кожен третій удар... Тому Динамо його перехитрило і завдало всього 2!" – трохи статистичного гумору від блогера Михайла Смолового. Таємний ключ до перемоги киян знайдено!

Технічний директор ФК Львів Сергій Коваль відзначає асист бразильського півзахисника, який не міг не сподобатись: "До речі, Че Че класно віддав. І мови знати не треба".

"Дивитися матчі Динамо в останні три місяці без заспокійливого неможливо. Результат здобуто, і це найголовніше. Один позитив я все-таки для себе знайшов. Побачив у справі відразу двох бразильців. Якщо чесно... мені вони сподобалися. Че Че вийшов не заплановано, АЛЕ... своїми діями приніс перемогу киянам. Треба задуматися... Чи всі процеси коректні", – написав агент В'ячеслав Заховайло, який вгадав підсумок матчу перед його початком.

"

Вечір українських команд в Європі. Перша перемога Ворскли і трилер від Динамо.

Коли є, за що, чому б і не похвалити?

І це не сон. А ви пригадуєте, коли таке з Динамо було востаннє?

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одну позицію в рейтингу – чому це сталося і що далі

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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