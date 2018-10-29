"Почти весь матч играли в меньшинстве", или Секретный ключ к победе без Цыганкова: реакция соцсетей на Ренн – Динамо

Динамо впервые за 20 лет победило во Франции. Только в третьем матче Лиги Европы 2018/19 команде Хацкевича для победы хватило двух голов.

Динамо победило Ренн в меньшинстве и делит 1-2 места с Астаной в своей группе ЛЕ. Команда Хацкевича заслужила многих добрых слов за свою смелую игру после удаления да еще и впервые за 7 месяцев без Виктора Цыганкова, которым заинтересовались гранды (автор двух голов в предыдущих еврокубковых матчах травмировался после Ворсклы). Хотя и без традиционного в последнее время скептицизма также не обошлось. "Футбол 24" собрал реакцию экспертов, журналистов и простых болельщиков на первую победу киевлян в нынешней Лиге Европы.

Ренн - Динамо: два лица киевлян, классная игра бразильцев Красникова и очередной фейл Бойко

Комментатор "2+2" Роман Бебех озвучил популярную мысль: "А кто из вас верил в такую ​​развязочку??? Аплодисменты для Динамо".

А хто з вас вірив у таку розв‘язочку??? Оплески для Динамо — Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 жовтня 2018 р.

Почему Хацкевич - киевский Сеу Жозе? "4 удара - 2 гола". На самом деле в створ динамовцы попали только 2 раза (8 выстрелов в целом), стопроцентная реализация.

Хацкевич – київський Жозе Моуріньйо. 4 удари – 2 голи — Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 жовтня 2018 р.

Блогер Сергей Тищенко выделяет 6 моментов не без иронии (особенно досталось Гармашу):

"1. Не забиваешь ты, забивают тебе. Или они били, били, а забило Динамо. А так обычная игра Динамо. Как-то логически объяснить просто невозможно. Удача была на стороне Динамо. Я далек от какой-то эйфории.

2. Ренн - довольно слабая команда. Переводят мяч на фланг, а потом просто его грузят в штрафную соперника. При этом сами имеют очень много недостатков. Такие команды стоит и нужно обыгрывать.

3. Невероятный гол Кендзеры. Такой же невероятный пас Гармаша. Я так понимаю, что они эту комбинацию наигрывали на тренировках денно и нощно.

4. После матча никто не скажет, что бразильцы - левые. Сидклей понравился. Больше ему бы уверенности в собственных силах. Че Че отдал хороший пас на Буяльского при втором голе.

5. Динамо почти весь матч играло в меньшинстве. Абсолютно выпал из игры Гармаш. Потом уже было удаление Шепелева.

6. Аякс, Ренн - в этом весь Бойко".

"Оказывается, есть жизнь и без Цыганкова! Вите - здоровье! С ним будет лучше!!! Последняя голевая атака - как книга пишет!!!" - не сдерживал эмоций и восклицательных знаков ведущий "Профутбол" Игорь Цыганик.

Виявляється є життя і без Циганкова! Віті – здоров‘я! З ним буде краще!!! Остання гольова атака – як книжка пише!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 жовтня 2018 р.

Ему парируют скептики: "Если это жизнь, то что тогда смерть? Эта игра - это предсмертный крик какой-то, а не книга пишет".

если это жизнь, то что тогда смерть? эта игра – это предсмертный крик какой-то, а не книжка пише, пздц) — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 25 жовтня 2018 р.

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Журналист и блогер Кирилл Крыжановский выделил плюсы и минусы этой победы: "Все очень привычно и знакомо. Динамо абсолютно ничем не удивило: опять минимально выиграли (3-й раз подряд, 4-й раз в 5-ти последних матчах); неплохой первый тайм; отвратительный второй тайм; минимум голевых моментов в атаке; множество индивидуальных ошибок на любой вкус; нервный и малоэффективный Гармаш; "везущий" Бойко; отсутствие лидера и системообразующих игроков постоянно дают о себе знать.

А вот что приятно порадовало: два шикарных гола; неплохая игра Сидклея; решающий удар в меньшинстве на последних минутах; 3 очка в таблицу.

С точки зрения качества игры эта победа не порадовала. С точки зрения борьбы за выход из группы - победа это всегда победа. Будем считать, что сегодня Динамо прилично повезло.

Но обидно, что против соперника слабого уровня киевляне не могут играть с позиции силы. Удары: 21 - 8; удары в створ ворот: 6 - 2; угловые: 11 - 1".

Комментатор и болельщик Динамо Дмитрий Джулай отмечает солидную игру Миколенко и бразильских новичков, которых долго боялись подпускать в состав. Травма Цыганкова сделала Сидкеля вингером, и он не подвел, как и джокер-ассистент Че Че.

Миколенко, попри швидку жовту, дуже солідно відіграв у дебютному матчі в єврокубках. Сідклей з Че Че у другій результативній атаці нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч навіть у меншості й на останніх хвилинах. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 жовтня 2018 р.

Ведущий Евгений Зинченко рад, что Динамо на этот раз было командой: "Еще и потому так важна эта победа".

Радий за Динамо. Цього разу були командою. Ще й тому так важлива ця перемога. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 25 жовтня 2018 р.

Экс-босс Говерлы (клуба, которого уже не существует) Александр Шуфрич вспомнил, что Буяльский ранее играл в аренде в угородский команде под руководством Вячеслава Грозного: "Буяльский. Говерла. Не благодарите. Грозного гол".

Ну видите, все ровно есть за что благодарить. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) 25 жовтня 2018 р.

В раздевалке киевлян после победы играла суперпопулярная украинская песня, которая "отражает настроение от игры Динамо".

Вгадайте-но, яка пісня грала в роздягальні @DynamoKyiv після перемоги над Ренном?



Суперпопулярна, українська і відображає настрій від гри Динамо pic.twitter.com/eYgDHvbDGr — FootballHub (@FootballHub_Ua) 25 жовтня 2018 р.

Разгадка от Вадима Скичко: "После победы в Ренне в раздевалке Динамо играет Казка - Плакала. Символично".

Після перемоги у Ренні у роздягальні Динамо грає Казка – Плакала. Символічно. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 25 жовтня 2018 р.

А вот и предположение, кто был диджеем.

То мабуть Бойко крутить — Max (@MexicanKozak) 25 жовтня 2018 р.

Комментатор Джулай также иронизирует над причиной того, почему бразильцы не играют чаще за Динамо.

Їм треба "адаптуватися" — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 жовтня 2018 р.

А также напоминает, что выделял техничного Че Че еще 2 года назад, когда это не было модно.

Я знав про Че Че ще до того, як це стало мейнстрімом:)) https://t.co/r66iDzJjsk — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 жовтня 2018 р.

"Кто думает, что после вчерашней лажи Бойко - не вратарь, не футболист т.д., знакомьтесь: Абдулай Диалло. В этом сезоне стоял за Ренн в 5 матчах, в створ его ворот нанесли 10 ударов, а сейвов только 3... Забавно получается: "сейв" только каждый третий удар ... Поэтому Динамо его перехитрило и нанесло всего 2!" - чуточку статистического юмора от блогера Михаила Смолова. Секретный ключ к победе киевлян найдено!

Технический директор ФК Львов Сергей Коваль отмечает ассист бразильского полузащитника, который не мог не понравиться: "Кстати, Че Че хорошо отдал. И язык знать не надо".

Кстати, Че Че хорошо отдал. И язык знать не надо — Sergii Koval (@sergii_koval) 25 жовтня 2018 р.

"Смотреть матчи Динамо в последние три месяца без успокоительного невозможно. Результат добыт, и это самое главное. Один позитив я все-таки для себя нашел. Увидел в деле сразу двух бразильцев. Если честно... мне они понравились. Че Че вышел не запланировано, НО... своими действиями принес победу киевлянам. Надо задуматься... все ли процессы корректны", - написал агент Вячеслав Заховайло, который угадал результат матча перед его началом.

"

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Когда есть, за что, почему бы и не похвалить?

Да ладно?! Динамо в меньшинстве вырывает победу!! Это что-то новенькое! Ну как тут не похвалить? Красавчики! — Vadim Lyapin (@fibber77) 25 жовтня 2018 р.

И это не сон. А вы помните, когда такое с Динамо было в последний раз?

Динамо вміє і позитивно дивувати. На виїзді, в меншості, на останніх хвилинах переможний... Я не сплю? Не згадаю чи бачив таке колись#РеннДинамо #EuropaLeague — Serg Kohut (@rony_cv) 25 жовтня 2018 р.

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