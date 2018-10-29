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"Почти весь матч играли в меньшинстве", или Секретный ключ к победе без Цыганкова: реакция соцсетей на Ренн – Динамо

26 октября 12:44 994 Читати українською
"Почти весь матч играли в меньшинстве", или Секретный ключ к победе без Цыганкова: реакция соцсетей на Ренн – Динамо
Ренн – Динамо: реакция соцсетей на матч Лиги Европы 2018/19
Тарас Котив Тарас Котив

Динамо впервые за 20 лет победило во Франции. Только в третьем матче Лиги Европы 2018/19 команде Хацкевича для победы хватило двух голов.

Динамо победило Ренн в меньшинстве и делит 1-2 места с Астаной в своей группе ЛЕ. Команда Хацкевича заслужила многих добрых слов за свою смелую игру после удаления да еще и впервые за 7 месяцев без Виктора Цыганкова, которым заинтересовались гранды (автор двух голов в предыдущих еврокубковых матчах травмировался после Ворсклы). Хотя и без традиционного в последнее время скептицизма также не обошлось. "Футбол 24" собрал реакцию экспертов, журналистов и простых болельщиков на первую победу киевлян в нынешней Лиге Европы.

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Комментатор "2+2" Роман Бебех озвучил популярную мысль: "А кто из вас верил в такую ​​развязочку??? Аплодисменты для Динамо".

Почему Хацкевич - киевский Сеу Жозе? "4 удара - 2 гола". На самом деле в створ динамовцы попали только 2 раза (8 выстрелов в целом), стопроцентная реализация.

Блогер Сергей Тищенко выделяет 6 моментов не без иронии (особенно досталось Гармашу):

"1. Не забиваешь ты, забивают тебе. Или они били, били, а забило Динамо. А так обычная игра Динамо. Как-то логически объяснить просто невозможно. Удача была на стороне Динамо. Я далек от какой-то эйфории.

2. Ренн - довольно слабая команда. Переводят мяч на фланг, а потом просто его грузят в штрафную соперника. При этом сами имеют очень много недостатков. Такие команды стоит и нужно обыгрывать.

3. Невероятный гол Кендзеры. Такой же невероятный пас Гармаша. Я так понимаю, что они эту комбинацию наигрывали на тренировках денно и нощно.

4. После матча никто не скажет, что бразильцы - левые. Сидклей понравился. Больше ему бы уверенности в собственных силах. Че Че отдал хороший пас на Буяльского при втором голе.

5. Динамо почти весь матч играло в меньшинстве. Абсолютно выпал из игры Гармаш. Потом уже было удаление Шепелева.

6. Аякс, Ренн - в этом весь Бойко".

"Оказывается, есть жизнь и без Цыганкова! Вите - здоровье! С ним будет лучше!!! Последняя голевая атака - как книга пишет!!!" - не сдерживал эмоций и восклицательных знаков ведущий "Профутбол" Игорь Цыганик.

Ему парируют скептики: "Если это жизнь, то что тогда смерть? Эта игра - это предсмертный крик какой-то, а не книга пишет".

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Журналист и блогер Кирилл Крыжановский выделил плюсы и минусы этой победы: "Все очень привычно и знакомо. Динамо абсолютно ничем не удивило: опять минимально выиграли (3-й раз подряд, 4-й раз в 5-ти последних матчах); неплохой первый тайм; отвратительный второй тайм; минимум голевых моментов в атаке; множество индивидуальных ошибок на любой вкус; нервный и малоэффективный Гармаш; "везущий" Бойко; отсутствие лидера и системообразующих игроков постоянно дают о себе знать.

А вот что приятно порадовало: два шикарных гола; неплохая игра Сидклея; решающий удар в меньшинстве на последних минутах; 3 очка в таблицу.

С точки зрения качества игры эта победа не порадовала. С точки зрения борьбы за выход из группы - победа это всегда победа. Будем считать, что сегодня Динамо прилично повезло.

Но обидно, что против соперника слабого уровня киевляне не могут играть с позиции силы. Удары: 21 - 8; удары в створ ворот: 6 - 2; угловые: 11 - 1".

Комментатор и болельщик Динамо Дмитрий Джулай отмечает солидную игру Миколенко и бразильских новичков, которых долго боялись подпускать в состав. Травма Цыганкова сделала Сидкеля вингером, и он не подвел, как и джокер-ассистент Че Че.

Ведущий Евгений Зинченко рад, что Динамо на этот раз было командой: "Еще и потому так важна эта победа".

Экс-босс Говерлы (клуба, которого уже не существует) Александр Шуфрич вспомнил, что Буяльский ранее играл в аренде в угородский команде под руководством Вячеслава Грозного: "Буяльский. Говерла. Не благодарите. Грозного гол".

В раздевалке киевлян после победы играла суперпопулярная украинская песня, которая "отражает настроение от игры Динамо".

Разгадка от Вадима Скичко: "После победы в Ренне в раздевалке Динамо играет Казка - Плакала. Символично".

А вот и предположение, кто был диджеем.

Комментатор Джулай также иронизирует над причиной того, почему бразильцы не играют чаще за Динамо.

А также напоминает, что выделял техничного Че Че еще 2 года назад, когда это не было модно.

"Кто думает, что после вчерашней лажи Бойко - не вратарь, не футболист т.д., знакомьтесь: Абдулай Диалло. В этом сезоне стоял за Ренн в 5 матчах, в створ его ворот нанесли 10 ударов, а сейвов только 3... Забавно получается: "сейв" только каждый третий удар ... Поэтому Динамо его перехитрило и нанесло всего 2!" - чуточку статистического юмора от блогера Михаила Смолова. Секретный ключ к победе киевлян найдено!

Технический директор ФК Львов Сергей Коваль отмечает ассист бразильского полузащитника, который не мог не понравиться: "Кстати, Че Че хорошо отдал. И язык знать не надо".

"Смотреть матчи Динамо в последние три месяца без успокоительного невозможно. Результат добыт, и это самое главное. Один позитив я все-таки для себя нашел. Увидел в деле сразу двух бразильцев. Если честно... мне они понравились. Че Че вышел не запланировано, НО... своими действиями принес победу киевлянам. Надо задуматься... все ли процессы корректны", - написал агент Вячеслав Заховайло, который угадал результат матча перед его началом.
"

Вечер украинских команд в Европе. Первая победа Ворсклы и триллер от Динамо.

Когда есть, за что, почему бы и не похвалить?

И это не сон. А вы помните, когда такое с Динамо было в последний раз?

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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