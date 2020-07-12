Сімоне Індзагі роз'яснив, за яке "Скудетто" бореться Лаціо

Керманич римського Лаціо Сімоне Індзагі прокоментував поразку своїх підопічних від Сассуоло (1:2) в рамках 32-го туру італійської Серії А.

"Хлопці віддали всі сили. Та на цей час, на жаль, цього недостатньо. Ми потрапили до важкої ситуації, оскільки перебуваємо в непростій серії матчів.

Чергова невдача кризового Лаціо у відеоогляді матчу проти Сассуоло

Нам потрібно ще кілька очок, адже наш Скудетто – це місце в зоні Ліги чемпіонів. Треба реалістично оцінювати обстановку – розмови про титул завжди були перебільшенням. Це не означає, що ми здамось. У наступному сезоні ми матимемо більше можливостей проводити ротацію", – цитує тренера Football Italia.

Відзначимо, що після рестарту Серії А "орли" зазнали 4-х поразок у шести поєдинках. Тепер римляни не тільки мають примарні шанси наздогнати Ювентус, а й можуть пропустити вперед Аталанту та міланський Інтер.

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