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Сімоне Індзагі роз'яснив, за яке "Скудетто" бореться Лаціо

00:30 - Читать на русском
Сімоне Індзагі роз'яснив, за яке "Скудетто" бореться Лаціо
Сімоне Індзагі / LaPresse

Керманич римського Лаціо Сімоне Індзагі прокоментував поразку своїх підопічних від Сассуоло (1:2) в рамках 32-го туру італійської Серії А.

34’ Луїс Альберто
 
Джакомо Распадорі 52’
Франческо Капуто 90+2’
34’ Луїс Альберто
52’ Джакомо Распадорі
90+2’ Франческо Капуто

"Хлопці віддали всі сили. Та на цей час, на жаль, цього недостатньо. Ми потрапили до важкої ситуації, оскільки перебуваємо в непростій серії матчів.

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Нам потрібно ще кілька очок, адже наш Скудетто – це місце в зоні Ліги чемпіонів. Треба реалістично оцінювати обстановку – розмови про титул завжди були перебільшенням. Це не означає, що ми здамось. У наступному сезоні ми матимемо більше можливостей проводити ротацію", – цитує тренера Football Italia.

Відзначимо, що після рестарту Серії А "орли" зазнали 4-х поразок у шести поєдинках. Тепер римляни не тільки мають примарні шанси наздогнати Ювентус, а й можуть пропустити вперед Аталанту та міланський Інтер.

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Теги
Італія Лаціо - Сассуоло Лаціо Лаціо Сімоне Сімоне Індзагі
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