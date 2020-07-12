toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Симоне Индзаги разъяснил, за какое "Скудетто" борется Лацио

00:30 - Читати українською
Симоне Индзаги разъяснил, за какое "Скудетто" борется Лацио
Симоне Индзаги / LaPresse

Наставник римского Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение своих подопечных от Сассуоло (1:2) в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

34’ Луис Альберто
 
Джакомо Распадорі 52’
Франческо Капуто 90+2’
34’ Луис Альберто
52’ Джакомо Распадорі
90+2’ Франческо Капуто

"Ребята отдали все силы. Но в настоящее время, к сожалению, этого недостаточно. Мы попали в тяжелую ситуацию, поскольку пребываем в непростой серии матчей.

Очередная неудача кризисного Лацио в видеообзоре матча против Сассуоло

Нам нужно еще несколько очков, ведь наш Скудетто – это место в зоне Лиги чемпионов. Надо реалистично оценивать обстановку – разговоры о титуле всегда были преувеличением. Это не значит, что мы сдадимся. В следующем сезоне мы будем иметь больше возможностей проводить ротацию", – цитирует тренера Football Italia.

Отметим, что после рестарта Серии А "орлы" оформили 4 поражения в шести поединках. Теперь римляне не только имеют призрачные шансы догнать Ювентус, но и могут пропустить вперед Аталанту и миланский Интер.

Рома разгромила Брешию, Лацио потерпел третье поражение подряд, приблизив Ювентус к чемпионству

blog_ava
Германия – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций
11 июля
3948
Теги
Италия Лацио - Сассуоло Лацио Лацио Симоне Симоне Индзаги
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
39
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук