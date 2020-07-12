Симоне Индзаги разъяснил, за какое "Скудетто" борется Лацио

Наставник римского Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение своих подопечных от Сассуоло (1:2) в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

"Ребята отдали все силы. Но в настоящее время, к сожалению, этого недостаточно. Мы попали в тяжелую ситуацию, поскольку пребываем в непростой серии матчей.

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Нам нужно еще несколько очков, ведь наш Скудетто – это место в зоне Лиги чемпионов. Надо реалистично оценивать обстановку – разговоры о титуле всегда были преувеличением. Это не значит, что мы сдадимся. В следующем сезоне мы будем иметь больше возможностей проводить ротацию", – цитирует тренера Football Italia.

Отметим, что после рестарта Серии А "орлы" оформили 4 поражения в шести поединках. Теперь римляне не только имеют призрачные шансы догнать Ювентус, но и могут пропустить вперед Аталанту и миланский Интер.

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