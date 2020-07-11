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Чергова невдача кризового Лаціо у відеоогляді матчу проти Сассуоло

11 липня 23:24 - Читать на русском
Чергова невдача кризового Лаціо у відеоогляді матчу проти Сассуоло
Капуто святкує перемогу / AFP

У рамках 32-го туру італійської Серії А римський Лаціо на власному полі програв Сассуоло (1:2). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей зустрічі.

34’ Луїс Альберто
 
Джакомо Распадорі 52’
Франческо Капуто 90+2’
34’ Луїс Альберто
52’ Джакомо Распадорі
90+2’ Франческо Капуто

"Орли" відкрили рахунок у першому таймі. На 33-й хвилині Луїс Альберто в дуеті з оборонцем курйозним парашутом завершив фланговий прорив партнера по команді.

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Та друга половина була за "нероверді". На 52-й хвилині Капуто виклав м'яч під удар Джакомо Распадорі, а той спокійно переграв голкіпера в ближньому бою. А вже в доданий арбітром час сам Франческо на дальній стійці підправив "смугастого" після удару головою від Феррарі.

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Італія Відеоновини Лаціо - Сассуоло Лаціо Лаціо Сассуоло Сассуоло
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