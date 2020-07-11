Чергова невдача кризового Лаціо у відеоогляді матчу проти Сассуоло

У рамках 32-го туру італійської Серії А римський Лаціо на власному полі програв Сассуоло (1:2). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей зустрічі.

"Орли" відкрили рахунок у першому таймі. На 33-й хвилині Луїс Альберто в дуеті з оборонцем курйозним парашутом завершив фланговий прорив партнера по команді.

Рома розгромила Брешію, Лаціо зазнав третьої поразки поспіль, наблизивши Ювентус до чемпіонства

Та друга половина була за "нероверді". На 52-й хвилині Капуто виклав м'яч під удар Джакомо Распадорі, а той спокійно переграв голкіпера в ближньому бою. А вже в доданий арбітром час сам Франческо на дальній стійці підправив "смугастого" після удару головою від Феррарі.

"Аталанта може виграти ЛЧ, але є невеликий дефект": інтерв'ю Ліппі про успіх команди Маліновського і силу Ювентуса