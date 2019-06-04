Сімох гравців Вальядоліда підозрюють у здачі матчу останнього туру Ла Ліги

З'являються нові подробиці скандалу з договірними матчами у чемпіонаті Іспанії.

Цього разу іспанську поліцію зацікавили гравці Вальядоліда, інформує Mundo Deportivo.

В останньому турі Ла Ліги кастільський клуб приймав Валенсію. Вальядолід ще до гри гарантував собі місце в еліті, а "кажани" завдяки перемозі вийшли в Лігу чемпіонів. Правоохоронці заарештували одного з підозрюваних – колишнього форварда Севільї, 38-річного вихованця Реала Карлоса Аранду.

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Під час прослушки його телефонних розмов з'ясувалося, що сім гравців Вальядоліда були куплені. Роблячи ставки в розмірі 10 тисяч євро і виграючи при цьому 20 тисяч, вони нібито повинні були програти кожен з таймів. Валенсія забила голи на 36-й і 52-й хвилинах.

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При цьому наголошується, що під підозрою тільки гравці, а не керівники Валенсії і Вальядоліда. Нагадаємо, власником останніх є легендарний форвад ​​Роналдо.