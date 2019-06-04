Семерых игроков Вальядолида подозревают в сдаче матча последнего тура Ла Лиги

Появляются новые подробности скандала с договорными матчами в чемпионате Испании.

На этот раз испанскую полицию заинтересовали игроки Вальядолида, информирует Mundo Deportivo.

В последнем туре Ла Лиги кастильский клуб принимал Валенсию. Вальядолид еще до игры гарантировал себе место в элите, а "летучие мыши" благодаря победе вышли в Лигу чемпионов. Правоохранители арестовали одного из подозреваемых – бывшего форварда Севильи, 38-летнего воспитанника Реала Карлоса Аранду.

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Во время прослушки его телефонных разговоров выяснилось, что семь игроков Вальядолида были куплены. Делая ставки в размере 10 000 евро и выигрывая при этом 20 000, они якобы должны были проиграть каждый из таймов. Валенсия забила голы на 36-й и 52-й минутах.

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При этом отмечается, что под подозрением только игроки, а не руководители Валенсии и Вальядолида. Напомним, владельцем последних является легендарный форвад Роналдо.