Екс-гравець Реала та президент Уески – заарештовані: гучний скандал з договірними матчами в Іспанії

Поліція Іспанії провела масову облаву у футбольних колах Прімери та Сегунди

В Іспанії відбулась масова облава на злочинне угрупування, яке займалось корупцією в Прімері та Сегунді.

Правоохоронці заарештували членів злочинного угрупування, яких підозрюють в організації матчів з фіксованим результатом в чемпіонатах Іспанії, повідомляє mundodeportivo.

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Під час операції операції було заарештовано кілька футболістів, в тому числі колишній гравець Реала Рауль Браво (потенційний лідер організації), Борха Фернандес (Вальядолід), Карлос Аранда (екс-гравець декількох команд Прімери), Самуель Саїс (Хетафе) та Іньїго Лопес (Депортіво).

Затримання відбувались і на вищих рівнях. Президент Уески Агустін Ласаоса та голова медичної служби того ж клубу Хуан Лануза також потрапили в руки поліції.

Усіх затриманих осіб підозрють в корупції у футбольних колах Іспанії, а також у відмиванні грошей.

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