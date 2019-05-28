toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Екс-гравець Реала та президент Уески – заарештовані: гучний скандал з договірними матчами в Іспанії

11:37 699 Читать на русском
Екс-гравець Реала та президент Уески – заарештовані: гучний скандал з договірними матчами в Іспанії
Поліція Іспанії провела масову облаву у футбольних колах Прімери та Сегунди

В Іспанії відбулась масова облава на злочинне угрупування, яке займалось корупцією в Прімері та Сегунді.

Правоохоронці заарештували членів злочинного угрупування, яких підозрюють в організації матчів з фіксованим результатом в чемпіонатах Іспанії, повідомляє mundodeportivo.

"Димінському не сподобалося, що я не здав гру": Мартищук розкрив шокуючі деталі договірного матчу Металіст – Карпати

Під час операції операції було заарештовано кілька футболістів, в тому числі колишній гравець Реала Рауль Браво (потенційний лідер організації), Борха Фернандес (Вальядолід), Карлос Аранда (екс-гравець декількох команд Прімери), Самуель Саїс (Хетафе) та Іньїго Лопес (Депортіво).

Затримання відбувались і на вищих рівнях. Президент Уески Агустін Ласаоса та голова медичної служби того ж клубу Хуан Лануза також потрапили в руки поліції.

Усіх затриманих осіб підозрють в корупції у футбольних колах Іспанії, а також у відмиванні грошей.

"Ельденсе" – у полоні італійської та китайської мафії. Як клуб із Сегунди Б був впійманий на "договірняках"

blog_ava
Роберто Мартінес – головний кандидат на посаду тренера Барселони
00:26
1741
Теги
Головне Борха Фернандес Борха Фернандес Карлос Аранда Карлос Аранда Іньїго Лопес Іньїго Лопес Рауль Браво Рауль Браво Самуель Саїс Самуель Саїс Іспанія Договірні матчі Уеска Уеска
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
5
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук