Драгіша Гудель, брат захисника Севільї Неманьї Гуделя, не зіграє до кінця сезону. У вівторок, 16 січня, його клуб, Кордоба, опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що Гудель пішов у відпустку до кінця сезону. 3 грудня минулого року у нього стався другий серцевий напад після клінічної смерті, яку він пережив 25 березня.

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"Весь клуб висловлює Драгішеві всю любов і беззастережну підтримку, приділяючи пріоритетну увагу його здоров'ю і благополуччю", – йдеться в клубній заяві. Раніше Гуделю зробили операцію і встановили імплантований автоматичний дефібрилятор – аналогічний тому, що був у данця Крістіана Еріксена. Контракт Гуделя з Кордобою розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, що його брат Неманья отримав серйозну травму і вибув на довгий термін. Менше року тому гравець Севільї втратив новонароджену дитину.

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