Семейное проклятие: брат травмированного защитника Севильи не сыграет до конца сезона из-за проблем с сердцем
Центральный защитник испанской Кордобы Драгиша Гудель выбыл до конца сезона из-за проблем с сердцем.
Драгиша Гудель, брат защитника Севильи Неманьи Гуделя, не сыграет до конца сезона. Во вторник, 16 января, его клуб, Кордоба, опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что Гудель отправился в отпуск до конца сезона. 3 декабря прошлого года у него случился второй сердечный приступ после клинической смерти, которую он пережил 25 марта.
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"Весь клуб выражает Драгише всю любовь и безоговорочную поддержку, уделяя приоритетное внимание его здоровью и благополучию", – говорит в клубном заявлении. Ранее Гуделю сделали операцию и установили имплантируемый автоматический дефибриллятор – аналогичный тому, что был у датчанина Кристиана Эриксена. Контракт Гуделя с Кордобой рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, что его брат Неманья получил серьёзную травму и выбыл на долгий срок. Менее года назад игрок Севильи потерял новорождённого ребёнка.
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