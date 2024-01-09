Універсал Севільї Неманья Гудель зазнав серйозної травми і вибув на кілька місяців.

У матчі з Атлетіком минулого четверга 32-річний Гудель остаточно травмував коліно. Він скаржився на дискомфорт ще перед грою, але головний тренер "нервіон" Кіке Флорес не надав цим скаргам особливого значення. Про це інформує AS.

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У вівторок, 9 січня, Севілья повідомила діагноз серба – розрив зовнішнього меніска. Точний період відновлення невідомий, передбачається, що серб опиниться поза грою від двох до чотирьох місяців.

Найближчим часом Неманьї доведеться перенести операцію, після якої почнеться період відновлення. У цьому сезоні Гудель пропустив у складі Севільї тільки три матчі. Він – номінальний опорний півзахисник, який останнім часом вимушено грав на позиції центрального захисника.

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