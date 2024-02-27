Півзахисник Шахтаря Майкон, який виступає за Корінтіанс на правах оренди, розповів, що зупиняє його від повернення до України.

"Це сімейна травма. Я б не хотів повертатись у Шахтар під час війни. Клуб у стані війни – це те, що ми не контролюємо. Через воєнну ситуацію і все те, через що ми пройшли, я б не хотів повертатись туди. Звичайно, я б хотів, щоб Корінтіанс викупив мене, але я повинен поважати ситуацію у клубі.

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Якби Корінтіанс вдалось виділити на мене кошти, ми б сіли та придумали найкращу угоду і для Корінтіанс, і для Майкона, і для Шахтаря", – наводить слова гравця журналіст Педро Раміро.

Додамо, що контракт хавбека з Шахтарем чинний до 31 грудня 2025 року. Керівництво донеччан нібито вже зараз наполягало на повноцінному трансфері Майкона у Корінтіанс (10 матчів, гол та 2 асисти у цьому сезоні), але було змушене погоджуватись на чергову оренду.

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