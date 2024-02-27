Полузащитник Шахтера Майкон, выступающий за Коринтианс на правах аренды, рассказал, что останавливает его от возвращения в Украину.

"Это семейная травма. Я бы не хотел возвращаться в Шахтер во время войны. Клуб в состоянии войны – это то, что мы не контролируем. Из-за военной ситуации и всего того, через что мы прошли, я бы не хотел возвращаться туда. Конечно, я бы хотел, чтобы Коринтианс выкупил меня, но я должен уважать ситуацию в клубе.

Шахтер за копейки официально продлил аренду звездного легионера – "горняки" хотели полноценный трансфер

Если бы Коринтианс удалось выделить на меня средства, мы бы сели и придумали лучшую сделку и для Коринтианс, и для Майкона, и для Шахтера", – приводит слова Майкона журналист Педро Рамиро.

Добавим, что контракт хавбека с Шахтером действует до 31 декабря 2025 года. Руководство дончан якобы уже сейчас настаивало на полноценном трансфере Майкона в Коринтианс (10 матчей, гол и 2 ассиста в этом сезоне), но было вынуждено соглашаться на очередную аренду.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?