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Атлетіко та Валенсія розійшлись миром: 9-й тур Прімери, матчі суботи

18:54 34 Читать на русском
Атлетіко та Валенсія розійшлись миром: 9-й тур Прімери, матчі суботи
Атлетіко – Валенсія – 1:1 / твіттер Атлетіко

Атлетіко у домашньому поєдинку проти Валенсії не зміг здобути позитивний для себе результат (1:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 9-й тур

Атлетіко – Валенсія – 1:1

Голи: Д. Коста, 36 (п) – Парехо, 82

Хетафе – Леганес – початок матчу о 19:30

Атлетіко планував не відставати від лідерів чемпіонату, хоч порівняно з ними, "матрасникам" було значно складніше, позаяк їм протистояла міцна Валенсія. На 36-й хвилині Дієго Коста реалізував пенальті після гри рукою захисника. А під завісу зустрічі Парехо зрівняв рахунок феноменальним ударом зі штрафного! Кангін Лі у доданий час залишив Валенсію у меншості, однак господарі цим скористатись не змогли – 1:1 у підсумку.

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Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Іспанія
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