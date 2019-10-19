Атлетіко догравав матч проти Валенсії вдесятьох – мадридці втратили Жоау Феліша через травму

Мадридський Атлетіко втратив свого форварда Жоау Феліша, який зазнав пошкодження у матчі 9 тура Прімери проти Валенсії.

Португалець травмував гомілкостоп і пішов з поля за десять хвилин до кінця зустрічі, інформує Marca.

Азар пропустить матч проти Мальорки через сімейні обставини

На той час Дієго Сімеоне використав усі свої заміни, тому Атлетіко довелося закінчувати гру вдесятьох, що завадило "матрацникам" вирвати перемогу (1:1). Вже за три дні мадридці прийматимуть леверкузенський Байєр в рамках 3 туру Ліги чемпіонів, і Феліш може пропустити зустріч.

Нагадаємо, що на тижні 19-річний португалець разом зі своєю збірною зазнав поразки від України у відборі на Євро-2020 (1:2).

Атлетіко та Валенсія розійшлись миром: 9-й тур Прімери, матчі суботи