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Атлетіко догравав матч проти Валенсії вдесятьох – мадридці втратили Жоау Феліша через травму

21:35 530 Читать на русском
Атлетіко догравав матч проти Валенсії вдесятьох – мадридці втратили Жоау Феліша через травму
Жоау Феліш / Reuters

Мадридський Атлетіко втратив свого форварда Жоау Феліша, який зазнав пошкодження у матчі 9 тура Прімери проти Валенсії.

35’ Дієго Коста
 
Даніель Парехо 82’
Кангін Лі 90+1’
35’ Дієго Коста
82’ Даніель Парехо
90+1’ Кангін Лі

Португалець травмував гомілкостоп і пішов з поля за десять хвилин до кінця зустрічі, інформує Marca.

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На той час Дієго Сімеоне використав усі свої заміни, тому Атлетіко довелося закінчувати гру вдесятьох, що завадило "матрацникам" вирвати перемогу (1:1). Вже за три дні мадридці прийматимуть леверкузенський Байєр в рамках 3 туру Ліги чемпіонів, і Феліш може пропустити зустріч.

Нагадаємо, що на тижні 19-річний португалець разом зі своєю збірною зазнав поразки від України у відборі на Євро-2020 (1:2).

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Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Атлетіко - Валенсія Жоау Феліш Жоау Феліш
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