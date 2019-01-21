Сімеоне погодився продовжити контракт з Атлетіко після трансферу Морати

"Ель-Чоло" узгодив продовження контракту з мадридським клубом.

За інформацією AS, Атлетіко незабаром оголосить про продовження контракту із Дієго Сімеоне. Сторони вже домовились про деталі угоди, яка діятиме до літа 2021 року.

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Повідомляється, що однією з головних умов продовження співпраці від Дієго було запрошення у Мадрид форварда Челсі Альваро Морати, який в найближчі 48 годин стане гравцем "матрацників".

Окрім цього, "Ель-Чоло" планує кадрову революцію в Атлетіко. Зокрема, клуб найближчим часом покинуть Желсон Мартінш і Нікола Калініч. Раніше повідомлялось, що Сімеоне є одним із кандидатів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

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