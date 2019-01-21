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Симеоне согласился продлить контракт с Атлетико после трансфера Мораты

21 января 18:07 211 Читати українською
Симеоне согласился продлить контракт с Атлетико после трансфера Мораты
Диего Симеоне / фото из соцсетей

"Эль-Чоло" согласовал продление контракта с мадридским клубом.

По информации AS, Атлетико вскоре объявит о продлении контракта с Диего Симеоне. Стороны уже договорились о деталях контракта, который будет действовать до лета 2021 года.

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Сообщается, что одним из главных условий продолжения сотрудничества от Диего было приглашение в Мадрид форварда Челси Альваро Мораты, который в ближайшие 48 часов станет игроком "матрасников".

Кроме этого, "Эль-Чоло" планирует кадровую революцию в Атлетико. В частности, клуб в ближайшее время покинут Желсон Мартинш и Никола Калинич. Ранее сообщалось, что Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

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Теги
Атлетико Атлетико Испания Альваро Мората Альваро Мората Диего Симеоне Диего Симеоне
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