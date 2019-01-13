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Сімеоне увійшов до кола претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед

15:53 327 Читать на русском
Сімеоне увійшов до кола претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед
Дієго Сімеоне / фото: AS

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне влітку може змінити місце роботи. Аргентинець є одним із варіантів на посаду наставника Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням Дієго Сімеоне на посаду головного тренера. 48-річний аргентинець є альтернативою Маурісіо Почеттіно, повідомляє Mirror.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера

У Сімеоне залишилось лише 18 місяців контракту з Атлетіко, що значно спрощує процес перемовин з МЮ, попередня стадія яких вже відбулася. Представники манкуніанців вже спілкувались з оточенням тренера.

Сімеоне очолює Атлетіко з 2011 року, під його керівництвом команда стала чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, фіналістом Ліги чемпіонів, переможцем Ліги Європи та Суперкубка УЄФА.

До слова, сьогодні повідомлялось про можливе призначення головним тренером МЮ чинного наставника збірної Англії Гарета Саутгейта.

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