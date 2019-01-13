Сімеоне увійшов до кола претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне влітку може змінити місце роботи. Аргентинець є одним із варіантів на посаду наставника Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням Дієго Сімеоне на посаду головного тренера. 48-річний аргентинець є альтернативою Маурісіо Почеттіно, повідомляє Mirror.

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У Сімеоне залишилось лише 18 місяців контракту з Атлетіко, що значно спрощує процес перемовин з МЮ, попередня стадія яких вже відбулася. Представники манкуніанців вже спілкувались з оточенням тренера.

Сімеоне очолює Атлетіко з 2011 року, під його керівництвом команда стала чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, фіналістом Ліги чемпіонів, переможцем Ліги Європи та Суперкубка УЄФА.

До слова, сьогодні повідомлялось про можливе призначення головним тренером МЮ чинного наставника збірної Англії Гарета Саутгейта.