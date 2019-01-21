Угода про перехід Морати в Атлетіко досягнута, – Фабріціо Романо

Челсі узгодив оренду нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна, Альваро Мората, в свою чергу, відправиться в Атлетіко.

Італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив про завершення процесу переговорів стосовно переходу Альваро Морати в Атлетіко.

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Лондонський Челсі домовився з Ювентусом про оренду аргентинського нападника Гонсало Ігуаїна, який є старим знайомим Мауріціо Саррі ще з часів їхньої співпраці в Наполі.

Альваро перебував в академії "матрацників" але потім перебрався до табору найпринциповішого суперника – Реала, в першій команді якого і дебютував на професійному рівні.

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