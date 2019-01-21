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Угода про перехід Морати в Атлетіко досягнута, – Фабріціо Романо

13:57 2 Читать на русском
Угода про перехід Морати в Атлетіко досягнута, – Фабріціо Романо
Альваро Мората / соцмережі

Челсі узгодив оренду нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна, Альваро Мората, в свою чергу, відправиться в Атлетіко.

Італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив про завершення процесу переговорів стосовно переходу Альваро Морати в Атлетіко.

Саррі: Трансфер Ігуаїна? Нічого не знаю, керівництву відомо, ким я хочу підсилити команду

Лондонський Челсі домовився з Ювентусом про оренду аргентинського нападника Гонсало Ігуаїна, який є старим знайомим Мауріціо Саррі ще з часів їхньої співпраці в Наполі.

Альваро перебував в академії "матрацників" але потім перебрався до табору найпринциповішого суперника – Реала, в першій команді якого і дебютував на професійному рівні.

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"

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