Годін дав обіцянку Інтеру про трансфер влітку

Захисник Атлетіко Дієго Годін продовжить кар'єру в Серії А.

Іспанська радіостанція Cadena SER повідомляє, що уругвайський оборонець вже пообіцяв Інтеру приєднатися до команди влітку цього року.

Інтер оштрафував Ікарді на серйозну суму

Очікується, що Годін підпише із "нерадзуррі" дворічний контракт з можливістю пролонгації ще на один рік. Дієго зароблятиме у міланському клубі 5,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Годін хоче покинути Атлетіко після закінчення контракту через відмову керівництва підвищувати йому зарплату.

Твіттеріада. Розкішна діва ночі для найтитулованішого футболіста планети, або Що Матерацці розповів Циганику про Зідана