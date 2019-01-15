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Годін дав обіцянку Інтеру про трансфер влітку

10:41 309 Читать на русском
Годін дав обіцянку Інтеру про трансфер влітку
Дієго Годін / AFP

Захисник Атлетіко Дієго Годін продовжить кар'єру в Серії А.

Іспанська радіостанція Cadena SER повідомляє, що уругвайський оборонець вже пообіцяв Інтеру приєднатися до команди влітку цього року.

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Очікується, що Годін підпише із "нерадзуррі" дворічний контракт з можливістю пролонгації ще на один рік. Дієго зароблятиме у міланському клубі 5,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Годін хоче покинути Атлетіко після закінчення контракту через відмову керівництва підвищувати йому зарплату.

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Теги
Італія Трансфери Інтер Інтер Атлетіко Атлетіко Трансфери Чемпіонату Іспанії Дієго Годін Дієго Годін
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